Гвардиола в качестве тренера выиграл сто матче в Лиге чемпионов

Испанский специалист Хосеп Гвардиола достиг отметки в сто побед в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

Сотой для него стала домашняя победа "Манчестер Сити" над "Реалом" (4:0) в ответном полуфинальном матче. Тренер "горожан" - лишь третий наставник, кому покорилось такое достижение.

Гвардиола добился побед в ЛЧ у руля "Барселоны", "Баварии" и "Манчестер Сити". Только Алекс Фергюсон и Карло Анчелотти превосходят его по этому показателю.

Кроме того, испанец - один из немногих, кому удалось выиграть престижнеший еврокубок в качестве игрока и тренера. Помимо него это сделали Франк Райкаард, Зинедин Зидан и Анчелотти.