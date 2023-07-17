"Астана" вылетала на ответный матч Лиги чемпионов с "Динамо"

"Астана" отправилась на ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против тбилисского "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Встреча команда состоится 19 июля и пройдет в Тбилиси на стадионе "Динамо-Арена". Начало игры в 22:00 по времени "Астаны".

Напомним, первый матч состоялся в Астане и завершился вничью 1:1.

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