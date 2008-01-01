Жиру сделал покер в матче Лиги чемпионов и вошел в историю

Лондонский "Челси" одержал крупную победу над испанской "Севильей" и вышел в плей-офф футбольной Лиги чемпионов с первого места в группе.

Встреча пятого тура группы Е, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 4:0. В составе победителей покер оформил Оливье Жиру (8-я, 54-я, 74-я и 83-я минуты), забивший последний гол с пенальти.

Как сообщается в твиттере УЕФА, Жиру стал самым возрастным футболистом, которому удалось оформить покер в матче Лиги чемпионов. Он сделал это в возрасте 34 лет.

Кроме того, француз стал первым футболистом в истории "Челси", сделавшим покер в матче ЛЧ, и вторым с четырьмя голами в еврокубковом матче (после Питера Осгуда - у него было пять в Кубке обладателей кубков в 1971 году), информирует Squawka Football.

В нынешнем сезоне Жиру провел за "Челси" пять матчей в АПЛ и не забил голов. В ЛЧ у него пять мячей за три игры.

"Челси" набрал 13 очков и гарантировал себе первое место в группе, "Севилья" (10) также пробилась в 1/8 финала и завершит групповой этап на второй строчке. "Краснодар" (4) обеспечил себе третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы, французский "Ренн" (1) будет четвертым.