Бывшие игроки "Кайрата" и "Иртыша" сыграли против "Барселоны" в Лиге чемпионов

Бывшие футболисты "Кайрата" Исаэль Барбоза и "Иртыша" Лаша Двали, ныне выступающие за венгерский "Ференцварош", приняли участие в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".

Встреча прошла в Будапеште и завершилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев. В составе "Барселоны" голы забили Антуан Гризманн (14-я минута), Мартин Брейтвейт (20-я) и Усман Дембеле (28-я с пенальти).

Исаэль и Двали вышли на поле в стартовом составе и отыграли весь матч.

"Барселона" (15 очков) и "Ювентус" (12) ранее вышли в плей-офф Лиги чемпионов, команды в очном споре разыграют первое место в группе 8 декабря в Барселоне. По итогам матча "Динамо" (1) и "Ференцвароша" (1) в Киеве определится команда, которая продолжит борьбу в Лиге Европы.

Напомним, Исаэль в составе "Кайрата" провел пять сезонов, сыграл 129 матчей, забил 38 мячей. В стане алматинцев стал обладателем четырех серебряной и одной бронзовой медали чемпионата. Выиграл два Кубка и Суперкубка Казахстана.

Двали в 2017 году провел 16 матчей за павлодарский "Иртыш" в КПЛ.