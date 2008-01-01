"Ливерпуль" вышел в плей-офф, "Реал" снова проиграл "Шахтеру", а "Локомотив" вылетел из ЛЧ

Английский "Ливерпуль" и португальский "Порту" вышли в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/21, а вот московский "Локомотив" лишился шансов на выход из группы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Юргена Клоппа в матче пятого тура группового этапа в родных стенах с минимальным счетом 1:0 обыграли "Аякс". Забитым мячом на 58-й минуте отметился Кертис Джонс.

В другом матче квартета D итальянская "Аталанта" дома сыграла вничью с датским "Миттьюлландом" - 1:1. На гол Александра Шольца (13-я минута) хозяева ответили точным ударом Кристина Ромеро (79-я).

"Ливерпуль" с 12 очками стал первым в группе. Второе место занимает "Аталанта" (8 очков), следом идут "Аякс" (7) и "Миттьюлланд" (1).

В группе С французский "Марсель" прервал рекордную 13-матчевую серию поражений в ЛЧ, обыграв дома греческий "Олимпиакос" со счетом 2:1. На гол Мохамеда Камара (33-я минута) хозяева ответили дублем Димитри Пайе (55-я, 75-я), дважды реализовавшего пенальти.

В другом матче "Порту" сыграл вничью с "Манчестер Сити" - 0:0.

"Горожане" с 13 очками лидируют в группе, "Порту" (10) гарантировал себе участие в 1/8 финала турнира. Идущий третьим "Олимпиакос" опережает "Марсель" по личным встречам (обе команды набрали по три очка).

А вот "Локомотив" на своем поле уступил "Зальцбургу" со счетом 1:3 и пропустил австрийцев на третье место в группе. В составе гостей дубль оформил Мергим Бериша (28-я и 41-я минуты), еще один гол на счету Карима Адейми (81-я). У "железнодорожников" с пенальти отличился Антон Миранчук (79-я).

В другом матче группы мадридский "Атлетико" сыграл вничью с мюнхенской "Баварией" - 1:1. На гол Жоау Феликса на 26-й минуте гости ответили точным ударом Томаса Мюллера на 86-й с пенальти.

"Атлетико" набрал после пяти туров шесть очков и занимает второе место в квартете, а "Бавария" с 13 очками уже гарантировала себе первое место в группе и путевку в плей-офф турнира. "Локомотив" потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но сохраняет шансы на попадание в 1/16 финала Лиги Европы.

В группе В донецкий "Шахтер" в Киеве одержал победу над мадридским "Реалом" со счетом 2:0. Голы забили Дентиньо (57-я минута) и Манор Соломон (82-я). В первом туре "горняки" на выезде победили мадридцев со счетом 3:2.

В другом матче квартета миланский "Интер" на выезде обыграл мюнхенгладбахскую "Боруссию" - 3:2. В составе гостей дубль оформил Ромелу Лукаку (64-я и 73-я минуты), еще один гол на счету Маттео Дармиана (17-я). У хозяев дублем отметился Аляссан Плеа (45+1 и 76-я).

"Интер" набрал после пяти туров пять очков, но все еще находится на последнем месте в квартете. "Боруссия" (8) сохранила лидерство в группе. На втором месте идет донецкий "Шахтер", опережающий "мадридский "Реал" по личным встречам (у обеих команд по 7 очков).