"Сити" и "Бавария" досрочно вышли в плей-офф ЛЧ, "Ливерпуль" проиграл, а "Реал" победил "Интер"

Английский "Манчестер Сити" и мюнхенская "Бавария" досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче четвертого тура группового этапа "горожане" на выезде обыграли "Олимпиакос" со счетом 1:0. Единственный гол на 36-й минуте забил Филип Фоден.

В другой игре группы С французский "Марсель" потерпел четвертое поражение подряд, уступив дома "Порту" - 0:2. В составе португальского клуба отличились Зайду Занузи и Сержиу Оливейра, реализовавший пенальти.

"Манчестер Сити" набрал 12 очков в трех матчах и занимает первое место, вторым идет "Порту" (9), третьим "Олимпиакос" (3), а "Марсель" (0) лишился математических шансов на выход из группы.

В группе А "Бавария" дома обыграла "Ред Булл Зальцбург" - 3:1. В составе победителей голы забили Роберт Левандовски (43-я минута), Кингсли Коман (52) и Лерой Сане (68), у проигравших отличился Мергим Бериша (73). Хозяева остались в меньшинстве на 66-й минуте после удаления Марка Роки.

В другом матче этой группы "Атлетико" в Мадриде сыграл вничью с "Локомотивом" - 0:0.

После четырех туров "Локомотив" занимает третье место в группе, имея в активе три очка, лидирует мюнхенская "Бавария" (12), досрочно вышедшая в плей-офф с первого места, "Атлетико" (5) - второй, "Зальцбург" (1) - четвертый.

В группе В мадридский "Реал" на выезде обыграл миланский "Интер" со счетом 2:0. В составе гостей пенальти на седьмой минуте реализовал Эден Азар, а Ашраф Хакими отметился автоголом на 59-й. Футболист "Интера" Артуро Видаль был удален с поля на 33-й минуте.

А мюнхенгладбахская "Боруссия" в родных стенах разгромила донецкий "Шахтер" - 4:0. Голы забили Ларс Штиндль (с пенальти), Нико Эльведи, Брил Эмболо и Оскар Вендт.

"Боруссия" набрала восемь очков и занимает первое место в квартете, "Реал" (7) идет вторым, "Шахтер" (4) третьем, а "Интер" (2) четвертым.

В группе D итальянская "Аталанта" в гостях нанесла поражение английскому "Ливерпулю" - 2:0. Голы забили Йосип Иличич (60-я минута) и Робин Госенс (64).

В другом матче квартета нидерландский "Аякс" на своем поле переиграл датский "Миттьюлланд" - 3:1. В составе хозяев отличились Райан Гравенберх (47), Нуссер Мазрауи (49) и Давид Нерес (66), у проигравших пенальти реализовал Авер Мабиль (80). Уже в добавленное время был удален защитник "Миттьюлланда" Эрик Святченко.

Положение команд: "Ливерпуль" - 9 очков, "Аякс", "Аталанта" - по 7, "Миттьюлланн" - 0.