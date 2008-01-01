Бывшие игроки "Кайрата" и "Иртыша" сыграли против "Ювентуса" в Лиге чемпионов

"Ференцварош"
, цвета которого защищают экс-игроки казахстанской премьер-лиги Исаэль Барбоза
("Кайрат") и Лаша Двали
("Иртыш"), проиграл "Ювентусу"
в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила в Турине и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Первыми забили гости на 19-й минуте - отличился Мюрто Узуни. Однако итальянский клуб еще до перерыва отыгрался - на 35-й минуте точный удар удался Криштиану Роналду 35, а на 90+2-й Альваро Мората принес туринцам волевую победу.
После этой игры "Ювентус" с девятью очками расположился на втором месте в группе G, а "Ференцварош" с одним баллом оказался на последней, четвертой строчке.
В пятом туре, 2 декабря, "Ювентус" сыграет с киевским "Динамо", а "Ференцварош" встретится с "Барселоной".
32-летний Исаэль выступал за "Кайрат" в период 2014-2018 годов, а 25-летний Двали играл за "Иртыш" в 2017-м.
В прошедшем матче бразильский полузащитник появился на поле на 70-й минуте, а грузинский защитник вышел в стартовом составе и отыграл без замены.