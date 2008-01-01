Казахстанская футболистка сыграет в Австрии. ЦСКА узнал соперника по второму раунду Лиги чемпионов

Сильнейший определится по итогам одной игры.

Фото: wfl.rfs.ru©
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Сегодня 20:08
Женская команда ЦСКА, за которую выступает футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова, сыграет с австрийским "Санкт-Пельтеном" во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, сообщает телеграм-канал ЦВБП-медиа.

Игры данной стадии пройдут 18-19 ноября, тогда как россиянки встретятся на выезде с австрийками. Победитель будет определен по итогам одного матча. 

В первом отборочном раунде ЦСКА на своем поле обыграл эстонскую "Флору" - 2:0. Мясникова вышла в стартовом составе и отыграла полный матч.

В состав московской команды 27-летняя казахстанка перешла в 2019 году и помогла ей в прошлом сезоне выиграть чемпионат России.
Метки:
Мясникова Юлия Футбол Лига чемпионов ЦСКА
Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 20:08
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