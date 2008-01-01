Казахстанская футболистка сыграет в Австрии. ЦСКА узнал соперника по второму раунду Лиги чемпионов

Женская команда ЦСКА
, за которую выступает футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова
, сыграет с австрийским "Санкт-Пельтеном"
во втором отборочном раунде Лиги чемпионов
, сообщает телеграм-канал
ЦВБП-медиа.
Игры данной стадии пройдут 18-19 ноября, тогда как россиянки встретятся на выезде с австрийками. Победитель будет определен по итогам одного матча.
В первом отборочном раунде ЦСКА на своем поле обыграл
эстонскую "Флору" - 2:0. Мясникова вышла в стартовом составе и отыграла полный матч.
В состав московской команды 27-летняя казахстанка перешла в 2019 году и помогла ей в прошлом сезоне выиграть чемпионат России.