В соцсетях высмеяли лентяйство Месси в матче Лиги чемпионов

В соцсетях стало вирусным видео с участием игрока "Барселоны" Лионеля Месси
во время матча Лиги чемпионов
с киевским "Динамо"
, сообщает Eurosport
.
Там нет волшебных финтов и неземного дриблинга - все совсем наоборот. На камеру попал момент, как полузащитник "Динамо" Александр Андриевский получил мяч в центре поля и побежал в атаку, а находившийся с ним на одной линии Месси никак на это не среагировал. Лео вальяжно шел вдоль поля, посматривая на владеющего мячом соперника, и ничего не сделал.
Если этот момент многих в соцсетях позабавил, то СМИ, напротив, раскритиковали аргентинца.
"Он не так активно отрабатывал в защите и не участвовал в создании давления, - пишет издание FCBN. - Его отношение к этому оставляет желать лучшего, и видео - доказательство. Ведь полузащитник киевлян находится в нескольких метрах от аргентинца! Фактически он подходит ближе и ближе к Лео, но тот не делает никаких движений, чтобы приблизиться и попытаться отобрать мяч. Не видно даже желания что-то сделать и начать прессинг - он просто провожает его глазами, хотя тот пересекает центр поля почти пешком.
Месси - лучший в мире, никто не оспаривает его качества и заслуги, но его поведение именно в этой игре предосудительно. Такой уровень отсутствия интереса футболист не может демонстрировать ни в каком матче, тем более в том, который "Барселона" выигрывала не бесспорно - "Динамо" до последних минут боролось за ничью".
Фанаты "Барселоны" в комментариях заступились за Лео.
"Нельзя критиковать этого человека, то есть, бога. Почему не критикуют других игроков?"
"Получается, Месси, помимо голов, передач и создания отличных возможностей в атаке теперь должен защищаться и прессинговать на 90-й минуте? Многие забывают, что ему уже 33".
"А остальные девять полевых заблокированы, что ли?"
Встреча прошла на "Камп Ноу" и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У каталонцев отличились Лионель Месси (5-я минута, с пенальти) и Жерар Пике (65-я). У киевлян один мяч отыграл Виктор Цыганков (75-я).
Благодаря этой победе "Барселона" сохранила лидерство в группе G, набрав максимум очков после трех игр. У "Ювентуса" шесть очков, у "Динамо" и "Ференцвароша" - по одному.