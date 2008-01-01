Футболистка сборной Казахстана помогла ЦСКА выйти во второй раунд Лиги чемпионов

Футбольный клуб ЦСКА
, цвета которого защищает казахстанка Юлия Мясникова
, обыграл эстонскую "Флору"
и вышел во второй отборочный раунд женской Лиги чемпионов
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча первого раунда прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу россиянок. На 57-й и 79-й минутах отличились Надежда Смирнова и Валерия Беспаликова.
Своего соперника по следующему этапу ЦСКА узнает 6 ноября.
Мясникова вышла в стартовом составе и отыграла всю игру.
В ЦСКА казахстанка перешла в 2019 году и помогла клубу в прошлом сезоне выиграть чемпионат России.