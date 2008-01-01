Футболистка сборной Казахстана помогла ЦСКА выйти во второй раунд Лиги чемпионов

Все решилось во втором тайме.

Юлия Мясникова. Фото: ЖФК ЦСКА©
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Сегодня 15:48
Футбольный клуб ЦСКА, цвета которого защищает казахстанка Юлия Мясникова, обыграл эстонскую "Флору" и вышел во второй отборочный раунд женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча первого раунда прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу россиянок. На 57-й и 79-й минутах отличились Надежда Смирнова и Валерия Беспаликова. 

Своего соперника по следующему этапу ЦСКА узнает 6 ноября. 

Мясникова вышла в стартовом составе и отыграла всю игру.

В ЦСКА казахстанка перешла в 2019 году и помогла клубу в прошлом сезоне выиграть чемпионат России.
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Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 15:48
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