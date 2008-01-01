Экс-футболисты КПЛ сыграли против "Ювентуса" в ЛЧ. Один из них забил в свои ворота

Бывший защитник павлодарского "Иртыша" Лаша Двали и экс-хавбек алматинского "Кайрата" Исаэль, ныне выступающие за венгерский "Ференцварош", приняли участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".

Встреча команд прошла в Будапеште и завершилась со счетом 4:1 в пользу "старой сеньоры".

Исаэль и Двали вышли в стартовом составе. Бразилец был заменен в середине второго тайма на Франка Боли, который забил гол престижа у "Ференцвароша". Грузин же отыграл весь матч и на 81-й минуте отметился автоголом в попытке выбить мяч из пустых ворот.

Напомним, Исаэль провел пять сезонов за "Кайрат", сыграл 129 матчей и забил 38 мячей. В составе алматинцев стал обладателем четырех серебряных и одной бронзовой медали КПЛ, выиграл два Кубка и Суперкубка Казахстана.

Двали провел 16 матчей за "Иртыш" в КПЛ сензона-2017.