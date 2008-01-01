"Севилья" сделала камбэк с 0:2 и вошла в историю Лиги чемпионов

Футболисты "Краснодара" в большинстве уступили испанской "Севилье" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.



Встреча группы E, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 3:2 в пользу "Севильи". На голы Магомеда-Шапи Сулейманова (17-я минута) и Маркуса Берга (21-я, с пенальти) хозяева поля ответили точным ударом Ивана Ракитича (42-я) и дублем Юссефа Эн-Несери (69-я и 72-я). На 42-й минуте "Севилья" осталась в меньшинстве после удаления Хесуса Наваса.

Таким образом, команда Хулена Лопетеги первой в истории Лиги чемпионов сумела выиграть матч, уступая к перерыву (1:2), а затем проведя весь второй тайм в меньшинстве.

"Челси" на своем поле победил французский "Ренн" со счетом 3:0. Дублем отметился Тимо Вернер (10-я и 41-я минуты), дважды отличившийся с пенальти, еще один гол на счету Тэмми Абрахама (50-я). "Ренн" играл вдесятером с 40-й минуты после удаления Далберта.

После трех туров первое место в группе делят английский "Челси" и "Севилья" (по семь очков), следом идут "Краснодар" и французский "Ренн" (по одному баллу).

В матче группы G "Барселона" дома обыграла киевское "Динамо" со счетом 2:1. В составе каталонцев отличились Лионель Месси (5-я минута, с пенальти) и Жерар Пике (65-я). У гостей мяч забил Виктор Цыганков (75-я).

В другом матче квартета "Ювентус" в Будапеште победил венгерский "Ференцварош" - 4:1. В составе гостей дубль оформил Альваро Мората (7-я и 60-я), также голом отметился Пауло Дибала (73-я), еще один мяч попал в сетку ворот после автогола Лаша Двали (81-я). У хозяев отличился Франк Боли (90-я).

После трех туров с девятью очками в квартете лидирует "Барселона". Второе место занимает "Ювентус" (6), следом идут "Динамо" и "Ференцварош" (по одному баллу).



Немецкий "РБ Лейпциг" в группе H дома победил французский "Пари Сен-Жермен" - 2:1. Парижане завершали матч вдевятером.

"Истанбул Башакшехир" в Стамбуле переиграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

"РБ Лейпциг" набрал шесть очков и поднялся на второе место в группе, уступая "МЮ" (6) по дополнительным показателям. У ПСЖ и "Истанбула" по три балла.

Футболисты дортмундской "Боруссии" на выезде крупно обыграли бельгийский "Брюгге" со счетом 3:0, а "Зенит" дома сыграл вничью с "Лацио" - 1:1.

"Боруссия" с шестью очками вышла на первое место в группе, на второй строчке располагается итальянский "Лацио" (5), третьим идет "Брюгге" (4), замыкает таблицу квартета "Зенит" (1).