"Реал" дожал "Интер", "Шахтер" и "Зальцбург" пропустили по шесть мячей в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов
прошли матчи первого игрового дня третьего тура группового этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz
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В группе В "Реал"
на своем поле переиграл "Интер"
- 3:2. По ходу встречи мадридский клуб вел в два мяча, но итальянцы сумели отыграться. И все же за десять минут до конца основного времени "сливочные" дожали соперника. В составе победителей отличились Карим Бензема (25-я минута), Серхио Рамос (33-я) и Родриго (80-я). У проигравших голами отметились Лаутаро Мартинес (35-я) и Иван Перишич (68-я).
В параллельном матче этой группы донецкий "Шахтер"
пропустил шесть безответных мячей от менхенгладбахской "Боруссии"
в Киеве. Хет-трик оформил Алассан Плеа (8-я, 26-я, 79-я), а также отличились Валерий Бондарь (17-я, автогол), Рами Бенсебаини (44-я) и Ларс Штиндль (65-я).
В квартете А "Зальцбург"
в родных стенах крупно уступил "Баварии"
- 2:6, хотя и первым добился успеха. У гостей дубль оформил Роберт Левандовски (21-я, пенальти, 88-я), а также голами отметились Расмус Кристенсен (44-я, автогол), Жером Боатенг (79-я), Лерой Сане (83-я) и Лукас Эрнандес (90+2-я). В составе проигравших точные удары в свой актив занесли Мергим Бериша (4-я) и Масая Окугава (66-я).
В другом матче этой группы "Локомотив"
поделил очки с "Атлетико"
- 1:1. На гол Хосе Марии Хименеса (18-я) "железнодорожники" ответили прицельным ударом Антона Миранчука (25-я, пенальти).
В квартете С "Манчестер Сити"
дома переиграл "Олимпиакос"
- 3:0, а "Порту"
с аналогичным результатом разобрался в Португалии с "Марселем"
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В группе D "Аталанта"
потерпела крупное домашнее поражение от "Ливерпуля"
- 0:5, а "Митьюлланд"
на своем поле проиграл "Аяксу"
- 1:2.