Игрок "Реала" сдал положительный тест на коронавирус перед матчем в Лиге чемпионов

"Сливочные" идут без побед в турнире.

Фото: ФК "Реал"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 11:24
Один из футболистов мадридского "Реала" сдал положительный тест на коронавирус перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против миланского "Интера", сообщает Р-Спорт со ссылкой на Marca.

Встреча между "Реалом" и "Интером" состоится во вторник в Мадриде.

Имя заболевшего игрока не сообщается. В ближайшее время все футболисты "Реала" должны будут сдать тесты.

Отметим, что в квартете В лидирует донецкий "Шахтер", набрав четыре очка. Следом идут менхенгладбахская "Боруссия" и "Интер", заработавшие по два балла, тогда как "Реал" замыкает таблицу при одной ничьей и одном поражении.
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Футбол Лига чемпионов Коронавирус Реал Мадрид Интер
Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 11:24
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