Игрок "Реала" сдал положительный тест на коронавирус перед матчем в Лиге чемпионов

Один из футболистов мадридского "Реала"
сдал положительный тест на коронавирус
перед матчем группового этапа Лиги чемпионов
против миланского "Интера"
, сообщает Р-Спорт
со ссылкой на Marca.
Встреча между "Реалом" и "Интером" состоится во вторник в Мадриде.
Имя заболевшего игрока не сообщается. В ближайшее время все футболисты "Реала" должны будут сдать тесты.
Отметим, что в квартете В лидирует донецкий "Шахтер", набрав четыре очка. Следом идут менхенгладбахская "Боруссия" и "Интер", заработавшие по два балла, тогда как "Реал" замыкает таблицу при одной ничьей и одном поражении.