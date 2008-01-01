Клуб экс-игрока "Кайрата" отыгрался со счета 0:2 и набрал первые очки в Лиге чемпионов

Венгерский "Ференцварош"
, за который выступает бывший футболист "Кайрата" Исаэль Барбоза
, сыграл вничью с киевским "Динамо"
во втором туре группового этапа Лиги чемпионов
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила в Будапеште и завершилась со счетом 2:2. При этом гости вели в два мяча, но хозяевам все-таки удалось спастись от поражения и разжиться первыми очками на турнире. В составе украинского клуба отличились Виктор Цыганков (28-я минута, с пенальти) и Карлос Де Пена (41-я). У венгров голами отметились Токмак Нгуэн (59-я) и Франк Боли (90-я). Кроме того, киевляне заканчивали игру вдесятером вследствие удаления Сергея Сидорчука (86-я).
Исаэль вышел в стартовом составе, но был заменен на 73-й минуте. 32-летний бразилец выступал за "Кайрат" (2014-2018) на протяжении пяти сезонов и является одним из лучших легионеров в истории клуба - на его счету 155 матчей и 38 мячей.
После этой игры "Динамо" и "Ференцварош", набрав по одному баллу, расположились на третьем и четвертом местах в группе. Первые две строчки в квартете G остались за "Барселоной" и "Ювентусом", на счету каталонцев шесть очков, у туринцев - три.
В третьем туре, 4 ноября, сыграют "Барселона" - "Динамо" и "Ференцварош" - "Ювентус".