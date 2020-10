"Барселона" потроллила Роналду и "Ювентус" после победы в матче Лиги чемпионов

Испанская "Барселона" в своем твиттере потроллила "Ювентус", который обыграла в Турине в матче Лиги чемпионов, передает "Чемпионат".

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. При этом Лионель Месси отдал результативную передачу и забил гол. А Криштиану Роналду игру пропускал из-за карантина после положительного теста на коронавирус.

"Мы рады, что вы смогли увидеть козу на вашем поле", - написала "Барселона", изобразив животное в виде смайлика.

С английского коза - GOAT представляет собой сокращенный вариант The Greatest of All Times - величайший всех времен. Очевидно, в "Барсе" намекали на Месси.