"Барселона" потроллила Роналду и "Ювентус" после победы в матче Лиги чемпионов

Месси стал героем этого матча.

Криштиану Роналду. Фото: eurosport.com©
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Сегодня 10:27

Испанская "Барселона" в своем твиттере потроллила "Ювентус", который обыграла в Турине в матче Лиги чемпионов, передает "Чемпионат".

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. При этом Лионель Месси отдал результативную передачу и забил гол. А Криштиану Роналду игру пропускал из-за карантина после положительного теста на коронавирус. 

"Мы рады, что вы смогли увидеть козу на вашем поле", - написала "Барселона", изобразив животное в виде смайлика.

С английского коза - GOAT представляет собой сокращенный вариант The Greatest of All Times - величайший всех времен. Очевидно, в "Барсе" намекали на Месси.

 

Метки:
Барселона Ювентус Лига чемпионов Роналду Криштиану Месси Лионель
Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 10:27
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