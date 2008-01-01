Поражение "Ювентуса" от "Барселоны", разгромная победа "МЮ" и проигрыш "Зенита". Состоялись матчи Лиги чемпионов

"Ювентус" проиграл "Барселоне" в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Турине и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Героем матча стал Лионель Месси. Сначала на 14-й минуте он отдал голевой пас Усману Дембеле. А в добавленное время аргентинец отличился уже сам, забив пенальти.

При этом судья трижды не засчитал голы "Ювентуса" - на 16-й, 30-й и 56-й минутах. Во всех случаях забивал форвард туринцев и сборной Испании Альваро Мората. При этом "Ювентус" играл без Криштиану Роналду, который находится на карантине из-за коронавируса.

Дортмундская "Боруссия" на своем поле победила "Зенит" со счетом 2:0. Причем оба гола были забиты уже в концовке матча. На 78-й минуте пенальти реализовал Джейдон Санчо, а вдобавленное время преимущество немцев увеличил Эрлинг Холанд.

"Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" разгромил "РБ Лейпциг" со счетом 5:0. Голами отметились: Мэйсон Гринвуд ('21), Маркус Рашфорд ('74, '78, '90+2), Антони Марсьяль ('87).

"Краснодар" дома проиграл английскому "Челси" со счетом 0:4. Голы забили Каллум Хадсон-Одои ('37), Тимо Вернер ('76, с пенальти), Хаким Зиеш ('80), Кристиан Пулишич ('90). На 14-й минуте полузащитник "Челси" Жоржиньо не реализовал пенальти.

В других матчах "Ференцварош" сыграл вничью с киевским "Динамо" - 2:2, ПСЖ победил турецкий "Истанбул Башакшехир" - 2:0, "Брюгге" и "Лацио" сыграли вничью - 1:1, "Севилья" победила "Ренн" - 1:0.