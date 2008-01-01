Тренер "Порту" жестко наехал на Гвардиолу

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити"
дома обыграл "Порту"
(3:1). Несмотря на счет, у "горожан" не получилось легкой прогулки, и встреча была напряженная. Страсти накалились так сильно, что главного тренера гостей Сержиу Консейсау
не отпустило даже после игры, сообщает Eurosport
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"Мне многому стоит поучиться у Гвардиолы. Особенно тому, как он оказывает давление на судей, разговаривает с игроками соперника. Он фантастический пример. Мы были ангелами по сравнению с ними. Но Гвардиола говорил о нашей стране, используя уродливые слова. Отношение Пепа было крайне неприятным", - сказал он.
Что же так его взбесило?
Матч получился горячим и грубым - это нормально, когда в твоей команде Пеп. Гвардиолу раздражали фолы соперника и попытки потянуть время, особенно когда "Сити" уступал в счете. По ходу матча Пеп вступил в перепалку с тренерским штабом "драконов" - вероятно, в ходе стычки испанец обронил несколько ругательств.
Еще одним жарким эпизодом стало столкновение Пепе и Рахима Стерлинга. Португалец жестко сыграл против англичанина, а потом склонился над ним, что-то прокричал и пытался задеть коленом в лицо.
Несмотря на грубость своих игроков, Консейсау уверен, что все решения судьи - следствие давления Гвардиолы.
"Рефери оказал большое влияние на результат. Посмотрите на нашего вратаря Агустина Маркесина - у него синяк на ноге после игры. Но пенальти в этом моменте получили мы - это позволило "Сити" сравнять счет и чувствовать себя увереннее, потому что ранее они не могли взломать нашу оборону и нервничали.
Ко всему этому мы должны были получить пенальти при счете 1:1. А при штрафном, когда "Сити" сделал счет 3:1, фола не было. Случались моменты, которым не уделяли внимание, и моменты, когда наказание было слишком жестким.
Я должен извиниться перед португальскими арбитрами. Глядя на судейскую бригаду и ВАР в матче с "Сити", этим международным арбитрам стоит поучиться у португальцев", - добавил Консейсау.
Гвардиола ответил на критику словами о тактике. Пеп удивился, что "Порту", всегда игравший в четыре защитника, перестроился на схему с тремя центральными:
"Я удивлен. Это вопрос к тренерскому штабу "Порту". Мы такого не ожидали. Они посмотрели матч, где мы проиграли "Лестеру", и скопировали их".
Любопытно, что при всей критике от Консейсау "Порту" получил лишь одну желтую карточку - за брутальный выпад Пепе против Стерлинга. У "горожан" же набралось пять предупреждений.
После этой игры "Сити", набрав три очка, стал лидером квартета С. Следом расположились "Олимпиакос" (три очка),"Марсель" и "Порту", проигравшие в первом туре.
27 октября сыграют "Марсель" - "Манчестер Сити", "Порту" - "Олимпиакос".