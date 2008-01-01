Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка состоится 1 октября.

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21. Жеребьевка состоится сегодня, 1 октября.



Корзина 1: "Бавария" (Германия), "Севилья", "Реал" (оба - Испания), "Ливерпуль" (Англия), "Ювентус" (Италия), ПСЖ (Франция), "Зенит" (Россия), "Порту" (Португалия).



Корзина 2: "Барселона", "Атлетико" (оба - Испания), "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" (все - Англия), "Шахтер" (Украина), "Боруссия" Дортмунд (Германия), "Аякс" (Нидерланды).



Корзина 3: "Динамо" Киев (Украина), "Ред Булл Зальцбург" (Австрия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Интер", "Лацио", "Аталанта" (все - Италия), "Олимпиакос" (Греция), "Краснодар" (Россия).



Корзина 4: "Локомотив" (Россия), "Марсель", "Ренн" (оба - Франция), "Брюгге" (Бельгия), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Мидтьюлланн" (Дания), "Ференцварош" (Венгрия).