Экс-игрок "Кайрата" помог клубу пробиться в групповой этап Лиги чемпионов

В первой игре было забито шесть мячей.

Исаэль Барбоза. Фото: ripost.hu©
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Сегодня 08:45
Венгерский "Ференцварош", за который выступает бывший футболист "Кайрата" Исаэль Барбоза, квалифицировался в групповую стадию Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz

В ответном матче раунда плей-офф "Ференцварош" на своем поле сыграл вничью с норвежским "Молде" - 0:0. В первой игре также не был выявлен победитель - 3:3, но за счет забитых мячей на чужом поле дальше прошел клуб из Венгрии.



Исаэль вышел на поле на 79-й минуте, заменив Токмака Нгуена.

Напомним, Исаэль выступал за "Кайрат" в период 2014-2018 годов и считается одним из лучших легионеров в истории алматинского клуба - на его счету 155 матчей и 38 мячей.

В феврале 2019 года он стал игроком "Ференцвароша".
Метки:
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 08:45
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