Экс-игрок "Кайрата" помог клубу пробиться в групповой этап Лиги чемпионов

Венгерский "Ференцварош"
, за который выступает бывший футболист "Кайрата" Исаэль Барбоза
, квалифицировался в групповую стадию Лиги чемпионов
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В ответном матче раунда плей-офф "Ференцварош" на своем поле сыграл вничью с норвежским "Молде"
- 0:0. В первой игре также не был выявлен победитель - 3:3, но за счет забитых мячей на чужом поле дальше прошел клуб из Венгрии.
Исаэль вышел на поле на 79-й минуте, заменив Токмака Нгуена.
Напомним, Исаэль выступал за "Кайрат" в период 2014-2018 годов и считается одним из лучших легионеров в истории алматинского клуба - на его счету 155 матчей и 38 мячей.
В феврале 2019 года он стал игроком "Ференцвароша".