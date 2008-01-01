Исламхан помог "Аль-Айну" одержать первую победу в Лиге чемпионов

Он сыграл все шесть матчей.

Бауыржан Исламхан. Фото: ФК "Аль-Айн"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 22:54
"Аль-Айн" из ОАЭ, за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, отпраздновал первую победу на групповом этапе азиатской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В заключительном матче на выезде "Аль-Айн" победил "Аль-Наср" из Саудовской Аравии - 1:0. Решающий гол на 19-й минуте забил Лаба Коджо.

Исламхан вышел в стартовом составе, но был заменен на 63-й минуте. В нынешнем розыгрыше ЛЧ казахстанец провел все шесть матчей и забил один гол.

Несмотря на поражение, "Аль-Наср" с 11 очками сохранил лидерство в группе D. Второе место с отставанием на два балла занял катарский "Аль-Садд", третья строчка оказалась за набравшим семь баллов иранским "Сепаханом", четвертая позиция в квартете осталась за "Аль-Айном", на счету которого пять очков. Как итог, первые две команды квалифицировались в плей-офф турнира. 

27-летний Исламхан выступает за "Аль-Айн" с января. Летом он продлил контракт с клубом из ОАЭ на три года.
Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Лига чемпионов Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК ОАЭ Казахстанцы за границей
Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 22:54
© 2008 - 2020 ТОО «EML»