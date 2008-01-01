Исламхан попал в стартовый состав на последний матч Лиги чемпионов

Игра будет на выезде.

Бауыржан Исламхан. Фото: ФК "Аль-Айн"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 20:19
Полузащитник сборной Казахстана по футболу и "Аль-Айна" из ОАЭ Бауыржан Исламхан начнет заключительный матч группового этапа азиатской Лиги чемпионов с "Аль-Насром" в старте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет сегодня, 24 сентября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и начнется в 21:00 по времени Нур-Султана. 

Отметим, что в первой игре команд в ОАЭ победил "Аль-Наср" со счетом 2:1.

В группе D после пяти туров с 11 очками лидирует "Аль-Наср", вторым с отставанием на два пункта идет "Аль-Садд", третьим - "Сепахан", у которого четыре очка, четвертым - "Аль-Айн" с двумя баллами в активе.

27-летний Исламхан выступает за "Аль-Айн" с января. Летом он продлил контракт с клубом из ОАЭ на три года.
Метки:
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 20:19
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