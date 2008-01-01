Клуб экс-игрока "Кайрата" упустил победу со счета 2:0 в Лиге чемпионов

Норвежский "Мольде"
и венгерский "Ференцварош"
, за который выступает бывший футболист "Кайрата" Исаэль Барбоза
, не смогли выявить сильнейшего в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила в Норвегии и завершилась вничью - 3:3. При этом гости вели в счете в два мяча, но впоследствии умудрились пропустить три гола. Несмотря на это, смогли уйти от поражения незадолго до финального свистка благодаря реализованному пенальти. У хозяев голами отметились Джеймс Леке (55-я минута), Магнус Эйкрем (65-я) и Мартин Эллингсен (83-я). У венгров отличились Франк Боли (7-я), Мюрто Узуни (52-я) и Игорь Харатин (87-я, пенальти).
Исаэль появился на поле на 88-й минуте. Как известно, 32-летний бразилец выступал за "Кайрат" на протяжении пяти сезонов и считается одним из лучших легионеров в истории клуба - на его счету 155 матчей и 38 мячей.
Ответная игра команд пройдет через неделю в Венгрии.