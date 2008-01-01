Клуб экс-игрока "Кайрата" упустил победу со счета 2:0 в Лиге чемпионов

Теперь все решится в ответной игре.

Исаэль. Фото: ФК "Ференцварош"©
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Сегодня 16:42
Норвежский "Мольде" и венгерский "Ференцварош", за который выступает бывший футболист "Кайрата" Исаэль Барбоза, не смогли выявить сильнейшего в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Норвегии и завершилась вничью - 3:3. При этом гости вели в счете в два мяча, но впоследствии умудрились пропустить три гола. Несмотря на это, смогли уйти от поражения незадолго до финального свистка благодаря реализованному пенальти. У хозяев голами отметились Джеймс Леке (55-я минута), Магнус Эйкрем (65-я) и Мартин Эллингсен (83-я). У венгров отличились Франк Боли (7-я), Мюрто Узуни (52-я) и Игорь Харатин (87-я, пенальти).



Исаэль появился на поле на 88-й минуте. Как известно, 32-летний бразилец выступал за "Кайрат" на протяжении пяти сезонов и считается одним из лучших легионеров в истории клуба - на его счету 155 матчей и 38 мячей. 

Ответная игра команд пройдет через неделю в Венгрии.
Метки:
Футбол Лига чемпионов Кайрат ФК Венгрия КПЛ-2020
Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 16:42
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