Обидчик "Астаны" вылетел из Лиги чемпионов

Футбольный клуб "Динамо-Брест"
, который выбил "Астану"
в первом раунде Лиги чемпионов
, вылетел из сильнейшего клубного турнира, проиграв в третьем раунде "Маккаби"
из Тель-Авива, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Встреча проходила в Израиле на стадионе "Блумфилд" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол был забит на 50-й минуте с пенальти, который реализовал Дан Битон.
Как итог, белорусский клуб вылетел из ЛЧ, но при этом продолжит борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы. В свою очередь "Маккаби" в раунде плей-офф ЛЧ встретится с австрийским "Зальцбургом".
Отметим, что "Динамо-Брест" в первом и втором раундах ЛЧ прошел
"Астану" (6:3) и "Сараево" (2:1).