Обидчик "Астаны" вылетел из Лиги чемпионов

Игра проходила на выезде.

Фото: ФК "Динамо-Брест"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 07:10
Футбольный клуб "Динамо-Брест", который выбил "Астану" в первом раунде Лиги чемпионов, вылетел из сильнейшего клубного турнира, проиграв в третьем раунде "Маккаби" из Тель-Авива, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Израиле на стадионе "Блумфилд" и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Решающий гол был забит на 50-й минуте с пенальти, который реализовал Дан Битон.



Как итог, белорусский клуб вылетел из ЛЧ, но при этом продолжит борьбу в раунде плей-офф Лиги Европы. В свою очередь "Маккаби" в раунде плей-офф ЛЧ встретится с австрийским "Зальцбургом".

Отметим, что "Динамо-Брест" в первом и втором раундах ЛЧ прошел "Астану" (6:3) и "Сараево" (2:1).
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 07:10
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