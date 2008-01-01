Исламхан против Хави. Прямая трансляция матча "Аль-Айна" в азиатской Лиге чемпионов

Встреча начнется в 21:00.

Фото: ФК "Аль-Айн"
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 12:45
Сегодня, 15 сентября, капитан сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан проведет очередной матч за "Аль-Айн" в азиатской Лиге чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках третьего тура команда Исламхана сыграет с катарским "Аль-Саддом", который возглавляет бывший игрок "Барселоны" Хави.

Матч начнется в 21:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна по этой ссылке.

В текущем розыгрыше азиатской Лиги чемпионов "Аль-Айн" очков пока не набрал. В предыдущих турах команда проиграла иранскому "Сепахану" (0:4) и саудовскому "Аль-Насру" (1:2). "Аль-Садд" же сыграл вничью с "Аль-Насром" (2:2), а затем обыграл "Сепахан" (3:0).

Исламхан выступает за "Аль-Айн" с февраля. В прошлом сезоне казахстанец провел десять матчей, в которых забил один мяч и отдал три передачи. В июле он подписал новый контракт с "Аль-Айном" на три года.
Метки:
Исламхан Бауыржан Аль-Айн ФК Сборная РК по футболу Лига чемпионов ОАЭ
Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 12:45
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