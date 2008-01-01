С кем могла сыграть "Астана". "Динамо-Брест" узнал третьего соперника в Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион Беларуси "Динамо-Брест", который в первом раунде прошел "Астану" - 6:3, встретится на выезде с тель-авивским "Маккаби". Во втором раунде белорусская команда обыграла боснийское "Сараево" - 2:1.
Все пары выглядят так:
"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" Загреб (Хорватия);
"Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия);
"Омония" (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия);
"Мидтьюлланн" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария);
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Динамо" Брест (Беларусь);
ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия);
"Динамо" Киев (Украина) - АЗ (Нидерланды);
"Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия).
Игры пройдут 15-16 сентября. Победители матчей пройдут в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов, проигравшие выступят в отборочном или групповом раунде Лиги Европы.
Из-за пандемии коронавируса в этом сезоне раунды отбора проходят в формате одноматчевых противостояний.