С кем могла сыграть "Астана". "Динамо-Брест" узнал третьего соперника в Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Чемпион Беларуси "Динамо-Брест", который в первом раунде прошел "Астану" - 6:3, встретится на выезде с тель-авивским "Маккаби". Во втором раунде белорусская команда обыграла боснийское "Сараево" - 2:1.

Все пары выглядят так:

"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо" Загреб (Хорватия);

"Карабах" (Азербайджан) - "Мольде" (Норвегия);

"Омония" (Кипр) - "Црвена Звезда" (Сербия);

"Мидтьюлланн" (Дания) - "Янг Бойз" (Швейцария);

"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Динамо" Брест (Беларусь);

ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия);

"Динамо" Киев (Украина) - АЗ (Нидерланды);

"Гент" (Бельгия) - "Рапид" (Австрия).

Игры пройдут 15-16 сентября. Победители матчей пройдут в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов, проигравшие выступят в отборочном или групповом раунде Лиги Европы.

Из-за пандемии коронавируса в этом сезоне раунды отбора проходят в формате одноматчевых противостояний.