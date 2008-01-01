Гол Роналду признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

Он опередил игрока немецкого клуба.

Криштиану Роналду. Фото: Reuters©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 20:29
Второй гол нападающего итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду в ворота французского "Лиона" признан лучшим в Лиге чемпионов по итогам сезона-2019/20. Победитель выбирался голосованием болельщиков на официальном сайте УЕФА. 

Во встрече 1/4 финала Роналду оформил дубль - 2:1, но "Ювентус" вылетел из-за правила гостевого гола. Второй мяч португалец забил дальним ударом. 

Вторым в списке лучших голов стал гол защитника немецкого "РБ Лейпцига" Марселя Забитцера в ворота российского "Зенита" (2:1), забитый 23 октября в рамках группового этапа.

Замкнул тройку лучших гол полузащитника "Ювентуса" Хуана Куадрадо в ворота мадридского "Атлетико" в матче группового этапа. Игра состоялась 18 сентября в Мадриде и завершилась со счетом 2:2.

Лучший гол сезона ЛЧ выбирался из лучших голов каждой недели ЛЧ. В голосовании приняли участие более 400 тысяч болельщиков. 

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Роналду Криштиану Ювентус Лига чемпионов Зенит РБ Лейпциг Атлетико Мадрид
Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 20:29
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