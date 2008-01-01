Гол Роналду признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов

Второй гол нападающего итальянского "Ювентуса
" Криштиану Роналду
в ворота французского "Лиона
" признан лучшим в Лиге чемпионов
по итогам сезона-2019/20. Победитель выбирался голосованием болельщиков на официальном сайте
УЕФА.
Во встрече 1/4 финала Роналду оформил
дубль - 2:1, но "Ювентус" вылетел из-за правила гостевого гола. Второй мяч португалец забил дальним ударом.
Вторым в списке лучших голов стал гол защитника немецкого "РБ Лейпцига" Марселя Забитцера
в ворота российского "Зенита" (2:1), забитый 23 октября в рамках группового этапа.
Замкнул тройку лучших гол полузащитника "Ювентуса" Хуана Куадрадо
в ворота мадридского "Атлетико" в матче группового этапа. Игра состоялась 18 сентября в Мадриде и завершилась со счетом 2:2.
Лучший гол сезона ЛЧ выбирался из лучших голов каждой недели ЛЧ. В голосовании приняли участие более 400 тысяч болельщиков.