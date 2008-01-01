Обидчик "Астаны" одержал вторую победу подряд и вышел в третий раунд Лиги чемпионов

Счет открыл воспитанник казахстанского футбола.

Фото: ФК "Динамо-Брест"©
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Сегодня 01:52
Белорусское "Динамо-Брест" после победы над "Астаной" обыграло боснийское "Сараево" во втором раунде Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

Игра в Бресте завершилась со счетом 2:1. На третьей минуте у хозяев забил экс-нападающий дубля карагандинского "Шахтера" и "Тобола" Михаил Гордейчук, который родился в Казахстане, а на 49-й пенальти реализовал сенегальский форварда Абдулай Диалло. За гостей на 34-й минуте отличился защитник Андрей Доканович



Соперника по третьему раунду ЛЧ "Динамо-Брест" узнает 31 августа, а сам матч пройдет 15 или 16 сентября. Победа на этой стадии гарантирует еврокубковую осень, так как в раунде плей-офф неудачники переходят в группу Лиги Европы. 

Напомним, что "Динамо-Брест" дебютировало в ЛЧ 18 августа, когда дома разгромило "Астану" - 6:3. Казахстанский клуб перешел во второй раунд ЛЕ - соперник определится 31 августа. 
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Сегодня 01:52
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