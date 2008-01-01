У казахстанского судьи обнаружили коронавирус перед матчем Лиги чемпионов
Бригада успела долететь до Стамбула.
Фото: Reuters©
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Сегодня 21:58
Казахстанских судей отстранили от работы на матче между азербайджанским "
Карабахом
" и молдавским "
Шерифом
" во втором отборочном раунде
Лиги чемпионов
, сообщает телеграм-канал "
Гол емес
".
На этой игры должны были
работать
главный рефери
Фуркат Атажанов
, лайнсмены
Сергей Калачев
и
Дархан Тулегенов
и четвертый судья
Григорий Московченко
. Накануне матча Калачев сдал положительный тест на коронавирус.
Казахстанская бригада судей прибыла в турецкий Стамбул, однако была вынуждена вернуться домой.
Коронавирус "выбил" два клуба из еврокубков
Матч "Карабах" - "Шериф" пройдет 26 августа и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана, а работать на нем будут украинские рефери - УЕФА
подтвердил
замену.
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Лига чемпионов
0
Сегодня 21:58
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