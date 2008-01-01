У казахстанского судьи обнаружили коронавирус перед матчем Лиги чемпионов

Бригада успела долететь до Стамбула.

Фото: Reuters©
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Сегодня 21:58
Казахстанских судей отстранили от работы на матче между азербайджанским "Карабахом" и молдавским "Шерифом" во втором отборочном раунде Лиги чемпионов, сообщает телеграм-канал "Гол емес". 

На этой игры должны были работать главный рефери Фуркат Атажанов, лайнсмены Сергей Калачев и Дархан Тулегенов и четвертый судья Григорий Московченко. Накануне матча Калачев сдал положительный тест на коронавирус. 

Казахстанская бригада судей прибыла в турецкий Стамбул, однако была вынуждена вернуться домой. 

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Матч "Карабах" - "Шериф" пройдет 26 августа и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана, а работать на нем будут украинские рефери - УЕФА подтвердил замену. 
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