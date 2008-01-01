Роналду и Месси не нашлось места в символической сборной Лиги чемпионов

Португалец вылетел в 1/8 финала, а аргентинец - в 1/4.

Фото: Bleacher Report

Журналисты Goal.com представили символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Основу команды составили игроки "Баварии", мюнхенский клуб представлен восемью футболистами. Среди них Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Серж Гнабри, Тьяго Алькантара, Томас Мюллер, Роберт Левандовски. Также в списке присутствуют Дайо Упамекано ("РБ Лейпциг"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Неймар ("Пари Сен-Жермен").



При этом нападающим каталонской "Барселоны" и туринского "Ювентуса" Лионелю Месси и Криштиану Роналду не нашлось места в команде. "Сине-гранатовые" вылетели из турнира на стадии 1/4 финала, а итальянский клуб проиграл в 1/8 финала.



Финал Лиги чемпионов состоялся 23 августа. "Бавария" обыграла ПСЖ со счетом 1:0. Эта победа стала для мюнхенцев шестой в истории.