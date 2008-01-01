Коронавирус "выбил" два клуба из еврокубков

Соперники прошли дальше без матчей в ЛЧ и ЛЕ.

Фото: Javier Garcia/BPI/Shutterstock

УЕФА объявил об исключении братиславского "Слована" из Лиги чемпионов и клуба "Приштина" (Косово) из Лиги Европы. Данная мера в отношении клубов обусловлена тем, что в командах зафиксированы случаи коронавируса.



"Слован" имел положительный случай по прибытии на Фарерские острова на матч с "Клаксвиком" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2020/21. Игра несколько раз переносилась, но в итоге так и не была проведена.



"Приштина" должна была провести матч с "Линкольн Ред Импс", но в косовском клубе началась вспышка коронавируса и первый матч был отложен. Клубу удалось собрать новую команду с 20 игроками, но и в новом составе были выявлены игроки с коронавирусом.



В результате апелляционный орган УЕФА присудил "Словану" и "Приштине" технические поражения со счетом 0:3.



Таким образом, "Клаксвик" вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где встретится со швейцарским "Янг Бойз". "Линкольн Ред Импс" в первом отборочном раунде Лиги Европы сыграет с "Унион Титус" (Люксембург).