Сборная Беларуси исключила футболиста "Астаны" из окончательного состава на матч с Казахстаном

Команды встретятся в Лиге наций.

Иван Маевский (№18). Фото: abff.by©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
1
Сегодня 22:18
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель назвал окончательный состав из 23 игроков на матчи Лиги наций против Албании и Казахстана, сообщает официальный сайт Федерации футбола. 

Из расширенной заявки, в которой были 33 игрока, исключен полузащитник "Астаны" Иван Маевский. В окончательный список попали два игрока казахстанских клубов: защитник "Жетысу" Никита Наумов и хавбек "Астаны" Макс Эбонг

Сборная Беларуси соберется 31 августа, а 4 сентября в Минске примет Албанию. Через три дня команда встретится с Казахстаном в Алматы. 

Состав сборной Беларуси:

вратари: Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск), Егор Хаткевич ("Ислочь"), Сергей Игнатович ("Динамо-Брест");

защитники: Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Максим Бордачев ("Торпедо-БелАЗ"), Александр Сачивко ("Шахтер", Солигорск), Николай Золотов ("Урал", Россия), Максим Швецов ("Динамо-Минск"), Никита Наумов ("Жетысу", Казахстан), Роман Юзепчук ("Динамо-Брест"), Алексей Легчилин ("Неман");

полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все - БАТЭ), Макс Эбонг ("Астана", Казахстан), Юрий Ковалев ("Арсенал" Тула, Россия), Иван Бахар ("Динамо-Минск"), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба - "Шахтер", Солигорск), Андрей Хачатурян ("Торпедо-БелАЗ");

нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ), Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва, Россия).

4 сентября в 21:45 сборная Беларуси в рамках первого игрового дня примет Албанию на стадионе "Динамо". На следующий день сборная Беларуси отправится в Алматы. Противостояние второго игрового дня со сборной Казахстана пройдет на стадионе "Орталык" и начнется в 17.00 по белорусскому времени. С учетом эпидемиологической обстановки по решению УЕФА все матчи под эгидой организации проходят без зрителей.
Метки:
Лига наций Сборная РК по футболу Беларусь Астана ФК Жетысу ФК Локомотив Москва
Футбол Лига чемпионов
1
Сегодня 22:18
© 2008 - 2020 ТОО «EML»