Футболист выиграл пять трофеев за десять матчей в сезоне

Испанский защитник Альваро Одриосола
, арендованный мюнхенской "Баварией"
у мадридского "Реала"
, отметился интересным достижением.
Победа
"Баварии" в Лиге чемпионов
принесла испанцу пятый трофей в сезоне. 24-летний защитник так и не появился на поле в финальном матче против ПСЖ (1:0), но добавил к своей коллекции еще одну медаль победителя.
"Реал" стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок страны. Несмотря на то, что Одриосола не сыграл за команду в Суперкубке, он был в заявке на турнир.
Зимой игрок перешел в "Баварию" на правах аренды и выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.
Всего Одриосола провел на поле 613 минут игрового времени в десяти матчах за "Реал" и "Баварию" в сезоне-2019/20. В среднем игрок завоевывал трофей каждые 122 минуты, проведенные на поле.