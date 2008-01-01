Футболист выиграл пять трофеев за десять матчей в сезоне

Всего защитник провел на поле 613 минут.

Альваро Одриосола (в центре). Фото: ©Reuters
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Сегодня 15:58
Испанский защитник Альваро Одриосола, арендованный мюнхенской "Баварией" у мадридского "Реала", отметился интересным достижением.

Победа "Баварии" в Лиге чемпионов принесла испанцу пятый трофей в сезоне. 24-летний защитник так и не появился на поле в финальном матче против ПСЖ (1:0), но добавил к своей коллекции еще одну медаль победителя.

"Реал" стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок страны. Несмотря на то, что Одриосола не сыграл за команду в Суперкубке, он был в заявке на турнир.

Зимой игрок перешел в "Баварию" на правах аренды и выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

Всего Одриосола провел на поле 613 минут игрового времени в десяти матчах за "Реал" и "Баварию" в сезоне-2019/20. В среднем игрок завоевывал трофей каждые 122 минуты, проведенные на поле.
Метки:
Бавария Реал Мадрид Лига чемпионов
Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 15:58
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