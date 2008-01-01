Левандовски выиграл требл и вошел в историю футбола

Нападающий мюнхенскойстал первым футболистом в истории, который выиграл требл и стал лучшим бомбардиром в каждом из турниров, сообщает Gracenote Live.Польский форвард за сезон выиграл чемпионат Германии, забив 34 гола, Кубок Германии (шесть голов), а также стал победителем Лиги чемпионов, где отличился 15 раз.В финале Лиги чемпионов "Бавария" обыграла ПСЖ со счетом 1:0. Мюнхенский клуб в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов и догнал по этому показателю "Ливерпуль".