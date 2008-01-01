Левандовски выиграл требл и вошел в историю футбола

С "Баварией" он взял чемпионат и Кубок Германии, а также ЛЧ.

Роберт Левандовски. Фото: Reuters
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 11:00
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски стал первым футболистом в истории, который выиграл требл и стал лучшим бомбардиром в каждом из турниров, сообщает Gracenote Live.

Польский форвард за сезон выиграл чемпионат Германии, забив 34 гола, Кубок Германии (шесть голов), а также стал победителем Лиги чемпионов, где отличился 15 раз.



В финале Лиги чемпионов "Бавария" обыграла ПСЖ со счетом 1:0. Мюнхенский клуб в шестой раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов и догнал по этому показателю "Ливерпуль".
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Сегодня 11:00
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