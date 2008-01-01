Неймар расплакался после поражения в финале ЛЧ. Фанаты ПСЖ устроили погром в Париже

Парижане впервые дошли до финала.

Неймар. Фото: ©Reuters
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Сегодня 09:19
Нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар не сдержал эмоций после поражения от мюнхенской "Баварии" (0:1) в финале Лиги чемпионов.

После финального свистка бразилец разрыдался. Утешали его игроки обеих команд - одноклубник Леандро Паредес и защитник "Баварии" Давид Алаба. Затем Неймар присел на скамейку, где плакал в одиночестве.

Неймар побеждал в ЛЧ один раз - в 2015 году в составе "Барселоны". ПСЖ впервые дошел до финала Лиги чемпионов.







Фанаты ПСЖ остались недовольны поражением команды в финале Лиги чемпионов. Несколько сотен человек приняли участие в столкновениях с полицией Парижа. Фанаты жгли файеры и петарды, громили машины.

Сотрудники правоохранительных органов разгоняли толпу слезоточивым газом. Задержаны шесть человек.



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Неймар ПСЖ Лига чемпионов
Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 09:19
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