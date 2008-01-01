Неймар расплакался после поражения в финале ЛЧ. Фанаты ПСЖ устроили погром в Париже

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Неймар
не сдержал эмоций после поражения от мюнхенской "Баварии" (0:1) в финале Лиги чемпионов.
После финального свистка бразилец разрыдался. Утешали его игроки обеих команд - одноклубник Леандро Паредес и защитник "Баварии" Давид Алаба. Затем Неймар присел на скамейку, где плакал в одиночестве.
Неймар побеждал в ЛЧ один раз - в 2015 году в составе "Барселоны". ПСЖ впервые дошел до финала Лиги чемпионов.
Фанаты ПСЖ остались недовольны поражением команды в финале Лиги чемпионов. Несколько сотен человек приняли участие в столкновениях с полицией Парижа. Фанаты жгли файеры и петарды, громили машины.
Сотрудники правоохранительных органов разгоняли толпу слезоточивым газом. Задержаны шесть человек.