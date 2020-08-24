"Бавария" установила два рекорда Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария"
, обыгравшая французский "Пари-Сен Жермен"
в финале Лиги чемпионов
, установила рекорд турнира.
Команда Ханс-Дитера Флика на пути к трофею выиграла все свои матчи в этом сезоне ЛЧ. В 11 встречах немецкая команда забила 43 гола. Так, "Бавария" обыграла ПСЖ (1:0), в полуфинале "Лион" (3:0), в 1/4 финала "Барселону" (8:2), в группе дважды "Челси" (4:1, 3:0), "Тоттенхэм" (3:1, 7:2), "Црвену Звезду" (3:0, 6:0) и "Олимпиакос" (3:2, 2:0).
"Бавария" стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая выиграла все матчи в одном сезоне турнира.
Кроме того, "Бавария" выиграла все 11 матчей в этом розыгрыше ЛЧ, установив рекорд турнира. Команда Флика превзошла предыдущее достижение мюнхенцев, установленное в 2013-м году при Юппе Хайнкесе и Хосепе Гвардьоле, а также результат "Реала" при Карло Анчелотти - обе команды побеждали на протяжении десять матчей кряду.
"Бавария" в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю "Ливерпуль". Немецкий и английский клубы делят третье место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только "Милан" (7) и мадридский "Реал" (13).
Также "Бавария" сделала требл, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Германии и национальный Кубок в нынешнем сезоне. Подобное достижение удалось мюнхенцам во второй раз в истории (предыдущий раз в сезоне-2012/13).
"Бавария" стала вторым клубом, который сделал два требла. Ранее подобное удавалось "Барселоне" (сезоны-2008/09 и 2014/15).
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