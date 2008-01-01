"Бавария" обыграла ПСЖ в финале и стала победителем Лиги чемпионов

Немецкая "Бавария
" победила французский ПСЖ
в финале Лиги чемпионов сезона-2019/20, передает корреспондент Vesti.kz
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Решающая игра турнира прошла на стадионе "Эштадиу да Луш" в португальском Лиссабоне и завершилась со счетом 1:0. Ее исход решил гол французского полузащитника "Баварии" Кингсли Комана
на 59-й минуте.
Интересно, что Коман с 2005 по 2013 год Коман занимался в академии ПСЖ, а затем провел сезон в главной команде родного клуба. В истории парижан он до сих пор остается самым юным дебютантом - на момент первого матча полузащитнику было 16 лет, восемь месяцев и четыре дня.
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Для "Баварии" этот финал стал 11-м в истории, а для ПСЖ - первым. Мюнхенцы в шестой раз стали победителями ЛЧ - 1975, 1975, 1976, 2001 и 2013.
На пути к финалу "Бавария" победила
французский "Лион" (3:0), испанскую "Барселону" (8:2) и английский "Челси" (3:0, 4:1), а ПСЖ прошел
немецкий "РБ Лейпциг" (3:0), итальянскую "Аталанту" (2:1), забив на 90-й и 93-й минутах, и немецкую "Боруссию" из Дортмунда (1:2, 2:0).
Начиная с 1/4 финала, ЛЧ проходила в формате одного матча в Лиссабоне. В марте турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса и возобновился в августе.
Отметим, что "Бавария" сделал требл - до ЛЧ команда выиграла чемпионат и Кубок Германии, а ПСЖ завершил сезон с победами в чемпионате и Кубке Франции.