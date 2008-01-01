"У нас есть шанс выиграть Лигу чемпионов, именно поэтому я и перешел в ПСЖ - Мбаппе о финале с "Баварией"

Футболист "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отметил, что он переходил в парижскую команду именно для того, чтобы получить шанс выиграть Лигу чемпионов, и он готов выполнить свою миссию и войти в историю французского футбола, сообщает агентство "Р-Спорт".

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором ПСЖ будет противостоять мюнхенская "Бавария", пройдет в Лиссабоне сегодня ночью и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.

"У нас есть шанс выиграть Лигу чемпионов, именно поэтому я перешел в этот клуб. Я всегда говорил, что хочу войти в историю французского футбола. Завтра у меня будет еще одна возможность сделать это. С тех пор, как я пришел в команду в 2017 году, мы пережили несколько больших разочарований. Но теперь мы в финале. И это показывает, что ни я, ни вся команда не сдавались. Победа французского клуба в этом турнире стала бы настоящей наградой. Это было моей миссией, когда я пришел сюда", - приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Также Мбаппе, недавно восстановившийся после травмы, отметил, что чувствует себя лучше с каждым днем.

"Чем больше дней проходит, тем лучше я себя чувствую. То, что я смог принять участие в полуфинале, очень помогло мне, хотя я был немного не в форме", - сказал форвард.