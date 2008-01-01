"Динамо-Брест" после разгромной победы над "Астаной" в ЛЧ проиграло аутсайдеру чемпионата Беларуси

Футбольный клуб "Динамо-Брест
" после разгромной победы над "Астаной
" в первом раунде Лиги чемпионов
потерпело поражение в чемпионате Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz
.
Команда Сергея Ковальчука
в рамках 22-го тура дома уступило "Белшине" - 1:2. На голы Дмитрия Рекиша
на 41-й минуте и экс-форварда "Иртыша" Леонида Ковеля
на 60-й хозяева смогли ответить лишь мячом Романа Юзепчука
на 53-й.
За "Белшину" выступает экс-защитник молодежной сборной Казахстана, "Ордабасы" и "Байтерека" Максим Грек
, но он в заявку на матч не попал. На 76-й минуте на поле появился экс-форвард "Атырау" Нивалдо
.
С 29 очками "Динамо-Брест" идет девятым, а "Белшина", набрав 19 очков, поднялась на 14-е место из 16 клубов.
Напомним, что 18 августа "Динамо-Брест" разгромило
"Астану" со счетом 6:3. Во втором раунде ЛЧ белорусский клуб встретится
с боснийским "Сараево", а чемпион Казахстана перешел в Лигу Европы, где узнает своего соперника 31 августа.