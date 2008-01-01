"Динамо-Брест" после разгромной победы над "Астаной" в ЛЧ проиграло аутсайдеру чемпионата Беларуси

Победный гол забил экс-игрок казахстанского клуба.

Фото: ФК "Астана"©
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Футбольный клуб "Динамо-Брест" после разгромной победы над "Астаной" в первом раунде Лиги чемпионов потерпело поражение в чемпионате Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz

Команда Сергея Ковальчука в рамках 22-го тура дома уступило "Белшине" - 1:2. На голы Дмитрия Рекиша на 41-й минуте и экс-форварда "Иртыша" Леонида Ковеля на 60-й хозяева смогли ответить лишь мячом Романа Юзепчука на 53-й. 

За "Белшину" выступает экс-защитник молодежной сборной Казахстана, "Ордабасы" и "Байтерека" Максим Грек, но он в заявку на матч не попал. На 76-й минуте на поле появился экс-форвард "Атырау" Нивалдо

С 29 очками "Динамо-Брест" идет девятым, а "Белшина", набрав 19 очков, поднялась на 14-е место из 16 клубов. 

 





Напомним, что 18 августа "Динамо-Брест" разгромило "Астану" со счетом 6:3. Во втором раунде ЛЧ белорусский клуб встретится с боснийским "Сараево", а чемпион Казахстана перешел в Лигу Европы, где узнает своего соперника 31 августа. 
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