"Сама себя переиграла". Белорус с опытом работы в КПЛ - о поражении "Астаны" в Лиге чемпионов

"Астана"
сама себя переиграла в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов
против "Динамо-Бреста",
считает экс-главный тренер "Атырау" Олег Дулуб.
В беседе с корреспондентом Vesti.kz
он рассказал, что столичный клуб ошибся с игровой схемой и стартовым составом.
"Поражение "Астаны" не закономерность и не сенсация, потому что играли абсолютно равные по всем показателям команды. Но, на мой взгляд, "Астана" сама себя переиграла, потому что первоначальное решение выставить 4-4-2 против Бреста и не решить проблему Милевского в центре поля это, конечно, было утопией.
Потом начались замены - вышел Ротариу и Барсегян, началась совершенно другая игра. Мне изначально казалось, они должны были играть с самого начала. А когда я увидел стартовый состав, то был удивлен если честно", - заявил Дулуб.
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Отметим, что "Астана" впервые не смогла пройти белорусскую команду в еврокубках. Ранее клуб из Казахстана оба раза выбивал из турнира БАТЭ.
Теперь команда Михала Билека
продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги Европы
. Соперник "Астаны" определится 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.