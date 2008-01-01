"Сама себя переиграла". Белорус с опытом работы в КПЛ - о поражении "Астаны" в Лиге чемпионов

Теперь она сыграет в Лиге Европы.

Фото: ФК "Астана"©
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Сегодня 07:16
"Астана" сама себя переиграла в матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов против "Динамо-Бреста", считает экс-главный тренер "Атырау" Олег Дулуб. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он рассказал, что столичный клуб ошибся с игровой схемой и стартовым составом.

"Поражение "Астаны" не закономерность и не сенсация, потому что играли абсолютно равные по всем показателям команды. Но, на мой взгляд, "Астана" сама себя переиграла, потому что первоначальное решение выставить 4-4-2 против Бреста и не решить проблему Милевского в центре поля это, конечно, было утопией.

Потом начались замены - вышел Ротариу и Барсегян, началась совершенно другая игра. Мне изначально казалось, они должны были играть с самого начала. А когда я увидел стартовый состав, то был удивлен если честно", - заявил Дулуб.

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Отметим, что "Астана" впервые не смогла пройти белорусскую команду в еврокубках. Ранее клуб из Казахстана оба раза выбивал из турнира БАТЭ.

Теперь команда Михала Билека продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Соперник "Астаны" определится 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.
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Сегодня 07:16
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