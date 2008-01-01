"Бавария" помогла "Аяксу" выйти в групповой этап Лиги чемпионов

Немецкий клуб пять раз выигрывал турнир.

Фото: ФК "Аякс"©
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 10:44
"Бавария" в полуфинале Лиги чемпионов обыграла "Лион" со счетом 3:0. Вылет французского клуба, который не квалифицировался в ЛЧ на следующий сезон, позволил "Аяксу" автоматически отобраться в групповой этап турнира, сообщает "Спорт-Экспресс".

Так как финалисты "Бавария" и ПСЖ уже квалифицировались в Лигу чемпионов как чемпионы своих лиг, прямую путевку в групповой этап получает футбольная ассоциация, которая занимает 11-е место в таблице коэффициентов УЕФА, то есть чемпионат Голландии, победителем которого стал "Аякс".

Напомним, что финальный матч между "Баварией" и ПСЖ пройдет в ночь с 23 на 24 августа в Лиссабоне на "Эштадиу да Луш" и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.

Для "Баварии" предстоящий финал станет 11-м в истории, а для ПСЖ - первым. Мюнхенцы пять раз становились победителями ЛЧ, а последний титул выигрывали в 2013 году.
Метки:
Футбол Лига чемпионов Бавария ПСЖ
Футбол Лига чемпионов
0
Сегодня 10:44
© 2008 - 2020 ТОО «EML»