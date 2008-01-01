"Бавария" помогла "Аяксу" выйти в групповой этап Лиги чемпионов

"Бавария"
в полуфинале Лиги чемпионов
обыграла "Лион"
со счетом 3:0. Вылет французского клуба, который не квалифицировался в ЛЧ на следующий сезон, позволил "Аяксу"
автоматически отобраться в групповой этап турнира, сообщает "Спорт-Экспресс"
.
Так как финалисты "Бавария" и ПСЖ
уже квалифицировались в Лигу чемпионов как чемпионы своих лиг, прямую путевку в групповой этап получает футбольная ассоциация, которая занимает 11-е место в таблице коэффициентов УЕФА, то есть чемпионат Голландии, победителем которого стал "Аякс".
Напомним, что финальный матч между "Баварией" и ПСЖ пройдет в ночь с 23 на 24 августа в Лиссабоне на "Эштадиу да Луш" и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.
Для "Баварии" предстоящий финал станет 11-м в истории, а для ПСЖ - первым. Мюнхенцы пять раз становились победителями ЛЧ, а последний титул выигрывали в 2013 году.