Клуб экс-тренера молодежной сборной Казахстана по пенальти вышел во второй раунд ЛЧ

Игры этой стадии пройдут 25 и 26 августа.

Михрет Топчагич. Фото: ФК "Судува"©
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Сегодня 08:07
Литовская "Судува", которую возглавляет экс-тренер молодежной сборной Казахстана Саулюс Ширмялис, победила эстонскую "Флору" в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи в Таллине завершилось вничью - 1:1. На гол Рауно Саппинена на 49-й минуте гости ответили точным ударом экс-форварда карагандинского "Шахтера" Михрета Топчагича с 11-метровой отметки на 78-й. В дополнительное время команды не выявили победителя, а вот в серии пенальти удача улыбнулась литовцам - 4:2.

Матчи второго раунда ЛЧ пройдут 25 и 26 августа. Победители пар проходят в третий раунд ЛЧ, а проигравшие отправятся в третий раунд ЛЕ.



Отметим, что 64-летний Ширмялис возглавляет "Судуву" с мая, сменив на посту главного тренера 53-летнего австрийца Хаймо Пфайфенбергера, с которым клуб расстался через три месяца после назначения. До него литовскую команду тренировал 55-летний казахстанец Владимир Чебурин, при нем она стала трехкратным чемпионом страны, а также завоевала Кубок и Суперкубок страны.

В Казахстане Ширмялис стоял у руля молодежной сборной (2014-2015), а в КПЛ работал с уральским "Акжайыком" (2011-2012), шымкентским "Ордабасы" (2014) и карагандинским "Шахтером" (2017).

Фото: ФК "Судува".
Метки:
Футбол Литва Лига чемпионов Сборная РК по футболу Чебурин Владимир Шахтер ФК Ордабасы ФК Акжайык ФК
Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 08:07
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