"Бавария" приблизилась к рекорду "Барселоны" в Лиге чемпионов

Немецкий клуб в 11-й раз вышел в финал турнира.

Фото: УЕФА©
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Сегодня 07:41
"Бавария" в полуфинале победила "Лион" со счетом 3:0, тем самым пробив планку в 40 голов в рамках одной кампании Лиги чемпионов (42), сообщает Eurosport.

Рекорд принадлежит "Барселоне" (45 голов в сезоне-1999/00) - у мюнхенцев есть все шансы его побить.

Немецкий клуб вышел в финал Кубка/Лиги чемпионов в 11-й раз и сравнялся по этому показателю с "Миланом". Больше финалов только у "Реала" (16).

В финале соперником "Баварии" станет ПСЖ. Французский клуб в полуфинале разгромил немецкий "РБ Лейпциг" (3:0), а до этого победил итальянскую "Аталанту" (2:1), забив на 90-й и 93-й минутах, и немецкую "Боруссию" из Дортмунда (1:2, 2:0).

Начиная с 1/4 финала, ЛЧ проходит в формате одного матча в Лиссабоне. Финал состоится в ночь с 23 на 24 августа на "Эштадиу да Луш" и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 07:41
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