"Бавария"
в полуфинале победила "Лион"
со счетом 3:0, тем самым пробив планку в 40 голов в рамках одной кампании Лиги чемпионов
(42), сообщает Eurosport
.
Рекорд принадлежит "Барселоне" (45 голов в сезоне-1999/00) - у мюнхенцев есть все шансы его побить.
Немецкий клуб вышел в финал Кубка/Лиги чемпионов в 11-й раз и сравнялся по этому показателю с "Миланом". Больше финалов только у "Реала" (16).
В финале соперником "Баварии" станет ПСЖ
. Французский клуб в полуфинале разгромил немецкий
"РБ Лейпциг" (3:0), а до этого победил
итальянскую "Аталанту" (2:1), забив на 90-й и 93-й минутах, и немецкую "Боруссию" из Дортмунда (1:2, 2:0).
Начиная с 1/4 финала, ЛЧ проходит в формате одного матча в Лиссабоне. Финал состоится в ночь с 23 на 24 августа на "Эштадиу да Луш" и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.