"Бавария" разгромила "Лион" и стала соперником ПСЖ в финале Лиги чемпионов

В матче случился дубль.

Игроки "Баварии". Фото: Reuters©
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Сегодня 02:49
Немецкая "Бавария" победила французский "Лион" в полуфинале Лиги чемпионов, передает корреспондент Vesti.kz

Игра на стадионе "Жозе Алваладе" в португальском Лиссабоне завершилась со счетом 3:0. На 18-й и 33-й минутах забил форвард сборной Германии Сержа Гнабри, оформивший дубль, а на 88-й - польский нападающий Роберт Левандовски

На пути к полуфиналу "Бавария" разгромила испанскую "Барселону" (8:2) и английский "Челси" (3:0, 4:1), а "Лион" победил английский "Манчестер Сити" (3:1) и выбил итальянский "Ювентус" (1:0, 1:2) из-за правила гостевого гола. 



В финале соперником "Баварии" станет ПСЖ. Французский клуб в полуфинале разгромил немецкий "РБ Лейпциг" (3:0), а до этого победил итальянскую "Аталанту" (2:1), забив на 90-й и 93-й минутах, и немецкую "Боруссию" из Дортмунда (1:2, 2:0).

Начиная с 1/4 финала ЛЧ проходит в формате одного матча в Лиссабоне. Финал состоится в ночь с 23 на 24 августа на "Эштадиу да Луж" и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.

Для "Баварии" предстоящий финал станет 11-м в истории, а для ПСЖ - первым. Мюнхенцы пять раз становились победителями ЛЧ, а последний титул выиграли в 2013 году.
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Сегодня 02:49
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