"Бавария" разгромила "Лион" и стала соперником ПСЖ в финале Лиги чемпионов

Немецкая "Бавария
" победила французский "Лион
" в полуфинале Лиги чемпионов
, передает корреспондент Vesti.kz
.
Игра на стадионе "Жозе Алваладе" в португальском Лиссабоне завершилась со счетом 3:0. На 18-й и 33-й минутах забил форвард сборной Германии Сержа Гнабри
, оформивший дубль, а на 88-й - польский нападающий Роберт Левандовски
.
На пути к полуфиналу "Бавария" разгромила
испанскую "Барселону" (8:2) и английский "Челси" (3:0, 4:1), а "Лион" победил
английский "Манчестер Сити" (3:1) и выбил итальянский "Ювентус" (1:0, 1:2) из-за правила гостевого гола.
В финале соперником "Баварии" станет ПСЖ
. Французский клуб в полуфинале разгромил
немецкий "РБ Лейпциг" (3:0), а до этого победил
итальянскую "Аталанту" (2:1), забив на 90-й и 93-й минутах, и немецкую "Боруссию" из Дортмунда (1:2, 2:0).
Начиная с 1/4 финала ЛЧ проходит в формате одного матча в Лиссабоне. Финал состоится в ночь с 23 на 24 августа на "Эштадиу да Луж" и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана.
Для "Баварии" предстоящий финал станет 11-м в истории, а для ПСЖ - первым. Мюнхенцы пять раз становились победителями ЛЧ, а последний титул выиграли в 2013 году.