Без "Астаны". Стали известны 25 из 26 участников второго раунда Лиги чемпионов

Завершился первый отборочный раунд Лиги чемпионов
сезона-2020/21, передает корреспондент Vesti.kz
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Из-за пандемии коронавируса победители пар в квалификации определяются по итогам одного матча. В первом раунде из борьбы выбыла "Астана
", которая в гостях со счетом 3:6 проиграла
белорусскому "Динамо-Бресту".
В первом раунде ЛЧ был перенесен матч между словацким "Слованом" и "Клаксвиком" из Фарерских островов. Физиотерапевт "Слована" сдал положительный тест на коронавирус, поэтому УЕФА обязал клуб либо выставить вторую команду, либо ему будет засчитано техническое поражение. Матч должен пройти в ночь с 21 на 22 августа на Фарерах и начаться в 00:00 по времени Нур-Султана.
Итоги первого раунда ЛЧ
:
Путь чемпионов
:
"Флориана" (Мальта) - ЧФР
(Румыния) - 0:2
"Селтик
" (Шотландия) - "КР Рейкьявик" (Исландия) - 6:0
"Ференцварош
" (Венгрия) - "Юргорден" (Швеция) - 2:0
"Флора" (Эстония) - "Судува
" (Литва) - 1:1, 2:4 по пенальти
"Маккаби
" Тель-Авив (Израиль) - "Рига" (Латвия) - 2:0
"Легия
" (Польша) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 1:0
"Арарат-Армения" (Армения) - "Омония
" (Кипр) - 0:1, в дополнительное время
"Целе
" (Словения) - "Дандолк" (Ирландия) - 3:0
"Мольде
" (Норвегия) - "Куопио" (Финляндия) - 5:0
"Будучность" (Черногория) - "Лудогорец
" (Болгария) - 1:3
"Динамо-Брест
" (Беларусь) - "Астана" (Казахстан) - 6:3
"Коннас-Ки" (Уэльс) - "Сараево
" (Босния и Герцеговина) - 0:2
"Карабах
" (Азербайджан) - "Силекс" (Северная Македония) - 4:0
"Шериф
" (Молдова) - "Фола" (Люксембург) - 2:0
"Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Тирана
" (Албания) - 0:2
"Црвена Звезда
" (Сербия) - "Европа" (Гибралтар) - 5:0
Неудачники первого раунда, среди которых и "Астана", перешли в Лигу Европы, где узнают своих соперников 31 августа. Во втором раунде ЛЧ выступят 24 клуба.
Пары второго раунда ЛЧ
:
Путь чемпионов
:
ЧФР - "Динамо" Загреб (Хорватия)
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Клаксвик"/"Слован"
"Селтик" - "Ференцварош"
"Судува" - "Маккаби"
"Легия" - "Омония"
"Целе" - "Мольде"
"Лудогорец" - "Митьюлланд" (Дания);
"Динамо-Брест" -"Сараево"
"Карабах" - "Шериф"
"Тирана" - "Црвена Звезда"
Путь представителей лиг
:
"АЗ Алкмар" (Нидерланды) - "Виктория" Плзень (Чехия)
ПАОК (Греция) - "Бешикташ" (Турция)
"Локомотива" (Хорватия) - "Рапид" Вена (Австрия).
Матчи второго раунда ЛЧ пройдут 25 и 26 августа. Победители пар проходят в третий раунд ЛЧ, а проигравшие отправятся в третий раунд ЛЕ.