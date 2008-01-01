Без "Астаны". Стали известны 25 из 26 участников второго раунда Лиги чемпионов

У неудачников квалификации будет еще минимум один матч.

Эмблема Лиги чемпионов с официального сайта УЕФА©
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Сегодня 02:58
Завершился первый отборочный раунд Лиги чемпионов сезона-2020/21, передает корреспондент Vesti.kz

Из-за пандемии коронавируса победители пар в квалификации определяются по итогам одного матча. В первом раунде из борьбы выбыла "Астана", которая в гостях со счетом 3:6 проиграла белорусскому "Динамо-Бресту". 

В первом раунде ЛЧ был перенесен матч между словацким "Слованом" и "Клаксвиком" из Фарерских островов. Физиотерапевт "Слована" сдал положительный тест на коронавирус, поэтому УЕФА обязал клуб либо выставить вторую команду, либо ему будет засчитано техническое поражение. Матч должен пройти в ночь с 21 на 22 августа на Фарерах и начаться в 00:00 по времени Нур-Султана. 

Итоги первого раунда ЛЧ:

Путь чемпионов:
"Флориана" (Мальта) - ЧФР (Румыния) - 0:2
"Селтик" (Шотландия) - "КР Рейкьявик" (Исландия) - 6:0
"Ференцварош" (Венгрия) - "Юргорден" (Швеция)﻿ - 2:0
"Флора" (Эстония) - "Судува" (Литва) - 1:1, 2:4 по пенальти
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Рига" (Латвия) - 2:0
"Легия" (Польша) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 1:0
"Арарат-Армения" (Армения) - "Омония" (Кипр) - 0:1, в дополнительное время
"Целе" (Словения) - "Дандолк" (Ирландия) - 3:0
"Мольде" (Норвегия) - "Куопио" (Финляндия) - 5:0
"Будучность" (Черногория) - "Лудогорец" (Болгария) - 1:3
"Динамо-Брест" (Беларусь) - "Астана" (Казахстан) - 6:3
"Коннас-Ки" (Уэльс) - "Сараево" (Босния и Герцеговина) - 0:2 ﻿
"Карабах" (Азербайджан) - "Силекс" (Северная Македония) - 4:0
"Шериф" (Молдова) - "Фола" (Люксембург)﻿ - 2:0
"Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Тирана" (Албания) - 0:2
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Европа" (Гибралтар) - 5:0 

Неудачники первого раунда, среди которых и "Астана", перешли в Лигу Европы, где узнают своих соперников 31 августа. Во втором раунде ЛЧ выступят 24 клуба.

Пары второго раунда ЛЧ:

Путь чемпионов:
ЧФР - "Динамо" Загреб (Хорватия)
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Клаксвик"/"Слован"
"Селтик" - "Ференцварош"
"Судува" - "Маккаби"
"Легия" - "Омония" 
"Целе" - "Мольде"
"Лудогорец" - "Митьюлланд" (Дания);
"Динамо-Брест" -"Сараево" ﻿
"Карабах" - "Шериф" 
"Тирана" - "Црвена Звезда" 

Путь представителей лиг:
﻿"АЗ Алкмар" (Нидерланды) - "Виктория" Плзень (Чехия)
﻿ПАОК (Греция) - "Бешикташ" (Турция)﻿
"Локомотива" (Хорватия) - "Рапид" Вена (Австрия).

Матчи второго раунда ЛЧ пройдут 25 и 26 августа. Победители пар проходят в третий раунд ЛЧ, а проигравшие отправятся в третий раунд ЛЕ.
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