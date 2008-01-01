Обидчик "Астаны" узнал следующего соперника в Лиге чемпионов

Боснийское "Сараево
" вышло во второй раунд Лиги чемпионов
, передает корреспондент Vesti.kz
.
На старте квалификации команда Винко Мариновича
в гостях победила валийский "Коннас-Ки
" - 2:0. Дубль оформил Беньямин Татар
, отличившийся на 16-й и 65-й минутах.
Полный матч в составе "Сараево" провели экс-хавбек "Актобе" Хрвое Миличевич
и бывший форвард "Жетысу" Мерсудин Ахметович
, который вывел команду с капитанской повязкой.
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Во втором раунде "Сараево" встретится с белорусским "Динамо-Брестом", которое на своем поле разгромила
казахстанскую "Астану
" - 6:3. Матч пройдет 25 или 26 августа в Бресте.
В этом году в квалификации ЛЧ и Лиги Европы победители пар определяются по итогам одной игры. В случае необходимости команды проведут дополнительное время и серию пенальти.