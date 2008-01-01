"Все ожидаемо". Эксперт из Беларуси назвал причины поражения "Астаны" от "Динамо-Бреста"

В исходе противостояния "Астаны"
и "Динамо-Бреста"
в квалификации Лиги чемпионов
нет ничего сенсационного считает журналист спортивного сайта By.tribuna.com Андрей Масловский.
В комментарии корреспонденту Vesti.kz
он признался, что ожидал от чемпиона Казахстана большего.
"Исход противостояния оценивается достаточно хорошо, все ожидаемо и без сенсации по части того, что команды и чемпионаты по уровню примерно одинаковые. Куда больше сенсацией выглядит счет матча и как легко у "Динамо" в первом тайме получалось в атаке и как все плохо было у "Астаны" в обороне, это при том, что у брестчан в последнее время проблемы в нападении - один забитый мяч в последних трех турах чемпионата Беларуси, а тут пять ударов и четыре гола в первой половине. Для нынешнего "Динамо" это сенсационный показатель. В остальном, проход любой из команд не воспринимался бы как неожиданность.
От "Астаны" ждали чуть большего, это больше было основано на увиденном в прошлом году в противостоянии с БАТЭ, особенно в матче в Казахстане, когда у борисовского клуба практически не было шансов для того, чтобы зацепиться.
Там и Томасов со своими классными ударами и распасовка была - очень монолитно тогда смотрелась "Астана". Поэтому я ожидал, что нечто подобное казахи будут показывать в Бресте, но получилось по-другому. Может, это растренированность и долгий простой, может пустые трибуны, команда, наверное, не была похожа на себя и мне абсолютно не понравилась. Никто, кроме Томасова, особо там себя не проявил. Это момент, когда все завязано на одном футболисте и все это похоже на историю сборной Беларуси несколько лет назад, когда за нее выступал Александр Глеб
и когда игра не клеилась и все сводилось к тому - "отдай мяч Глебу, он что-нибудь придумает". Здесь было примерно такое же ощущение - игроки не верили в себя и свои силы и старались отдать мяч 14-му номеру, а он что-нибудь придумает.
У Томасова удар классный вышел в моменте с голом, но не все у него получалось. Будь "Астана" в более оптимальных кондициях, проведи две-три игры в чемпионате Казахстана, возможно у Бреста были бы гораздо большие проблемы", - заявил Масловский.
Перебили при слабой реализации. Как "Астана" играла против "Динамо-Бреста" в Лиге чемпионов
"Астана" впервые не смогла пройти белорусскую команду в еврокубках. Ранее клуб из Казахстана оба раза выбивал из турнира БАТЭ.
Теперь команда Михала Билека
продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Соперник "Астаны" определится 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.