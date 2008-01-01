Разгромы и конфузы. Как казахстанские клубы проваливались в еврокубках

Накануне "Астана" вылетела из Лиги чемпионов.

"Астана" - "Аз Алкмаар". Фото: ФК "Астана"©
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Сегодня 09:01
"Астана" в ночь на 19 августа разгромно уступила "Динамо-Бресту" (3:6) в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и оказалась за бортом турнира. Корреспондент Vesti.kz вспоминает наиболее громкие провалы казахстанских клубов в еврокубках.

"Шахтер" (Караганда) - "МТЗ-Рипо" (Беларусь) 1:5

До фиаско "Астаны" в Бресте казахстанский клуб единственный раз вылетал от белорусов в еврокубках в сезоне-2006/07. Карагандинский "Шахтер" в домашнем матче первого раунда Кубка Интертото уступил минскому "МТЗ-Рипо" со счетом 1:5. В ответной игре "горняки" победили 3:1, но этого не хватило для общего успеха. К слову, карагандинцы - единственные из представителей Казахстана, которые выигрывали у клубов из Беларуси на их поле: через несколько лет "горняки" выбили из Лиги чемпионов БАТЭ.

"Русенборг" (Норвегия) - "Женис" (Астана) 7:1

В 2007 году столичный "Женис" первым из казахстанских клубов преодолел стартовый раунд квалификации Лиги чемпионов и вышел на норвежский "Русенборг". Радость была недолгой. В Костанае "Женис" проиграл со счетом 1:3, а в Норвегии вовсе был разгромлен с неприличным результатом - 1:7.

"Шериф" (Молдова) - "Актобе" 4:0

В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2008/09 "Актобе" выиграл на своем поле у молдавского "Шерифа" - 1:0. Однако в ответном поединке клуб из Тирасполя обрушил мечты "красно-белых" на выход в следующий раунд - 4:0.



"Маккаби" (Т-А, Израиль) - "Актобе" 4:3

"Актобе" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2009/10 встречался с израильским "Маккаби" (Тель-Авив). После нулевой ничьей дома казахстанский клуб к 15-й минуте выездного матча благодаря голам Евгения Аверченко, Антона Чичулина и Марата Хайруллина вел 3:0, но позволил сопернику одержать сверхволевую победу со счетом 4:3 и вылетел из турнира.



"Селтик" (Шотландия) - "Астана" 5:0

Столичный клуб дважды в течение двух сезонов встречался с шотландским "Селтиком" в квалификации Лиги чемпионов. В сезоне-2016/17 "Астана" дала бой сопернику, сыграв вничью на своем поле (1:1) и минимально уступив на выезде - 1:2.

В следующем сезоне столичные футболисты были разгромлены шотландцами на выезде (0:5), а на своем поле обыграли "Селтик" с ничего не значащим счетом 4:3.



"Астана" - АЗ (Нидерланды) 0:5

Прошлогодняя еврокампания "Астаны" запомнилась не только победой над резервом "Манчестер Юнайтед", но и полным фиаско против АЗ - 11 пропущенных мячей в двух играх групповой стадии Лиги Европы. В Нидерландах соперник казахстанского клуба выиграл 6:0, а в Нур-Султане - 0:5. Провалом это можно считать хотя бы потому, что в предыдущие годы АЗ сталкивался с сопротивлением казахстанских команд - проигрывал "Актобе", терял очки в матче с "Шахтером", а в сезоне-2018/19 был выбит "Кайратом" из квалификации Лиги Европы.



Отметим, что "Астана" после поражения в Бресте отправляется в Лигу Европы, где пойдет по Пути чемпионов - туда попадают вылетевшие из ЛЧ. Соперник чемпиона Казахстана станет известен 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.
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