Разгромы и конфузы. Как казахстанские клубы проваливались в еврокубках

"Астана"
в ночь на 19 августа разгромно уступила "Динамо-Бресту"
(3:6) в матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов
и оказалась за бортом турнира. Корреспондент Vesti.kz
вспоминает наиболее громкие провалы казахстанских клубов в еврокубках.
"Шахтер" (Караганда) - "МТЗ-Рипо" (Беларусь) 1:5
До фиаско "Астаны" в Бресте казахстанский клуб единственный раз вылетал от белорусов в еврокубках в сезоне-2006/07. Карагандинский "Шахтер" в домашнем матче первого раунда Кубка Интертото уступил минскому "МТЗ-Рипо" со счетом 1:5. В ответной игре "горняки" победили 3:1, но этого не хватило для общего успеха. К слову, карагандинцы - единственные из представителей Казахстана, которые выигрывали у клубов из Беларуси на их поле: через несколько лет "горняки" выбили из Лиги чемпионов БАТЭ.
"Русенборг" (Норвегия) - "Женис" (Астана) 7:1
В 2007 году столичный "Женис" первым из казахстанских клубов преодолел стартовый раунд квалификации Лиги чемпионов и вышел на норвежский "Русенборг". Радость была недолгой. В Костанае "Женис" проиграл со счетом 1:3, а в Норвегии вовсе был разгромлен с неприличным результатом - 1:7.
"Шериф" (Молдова) - "Актобе" 4:0
В первом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2008/09 "Актобе" выиграл на своем поле у молдавского "Шерифа" - 1:0. Однако в ответном поединке клуб из Тирасполя обрушил мечты "красно-белых" на выход в следующий раунд - 4:0.
"Маккаби" (Т-А, Израиль) - "Актобе" 4:3
"Актобе" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2009/10 встречался с израильским "Маккаби" (Тель-Авив). После нулевой ничьей дома казахстанский клуб к 15-й минуте выездного матча благодаря голам Евгения Аверченко
, Антона Чичулина
и Марата Хайруллина
вел 3:0, но позволил сопернику одержать сверхволевую победу со счетом 4:3 и вылетел из турнира.
"Селтик" (Шотландия) - "Астана" 5:0
Столичный клуб дважды в течение двух сезонов встречался с шотландским "Селтиком" в квалификации Лиги чемпионов. В сезоне-2016/17 "Астана" дала бой сопернику, сыграв вничью на своем поле (1:1) и минимально уступив на выезде - 1:2.
В следующем сезоне столичные футболисты были разгромлены шотландцами на выезде (0:5), а на своем поле обыграли "Селтик" с ничего не значащим счетом 4:3.
"Астана" - АЗ (Нидерланды) 0:5
Прошлогодняя еврокампания "Астаны" запомнилась не только победой над резервом "Манчестер Юнайтед", но и полным фиаско против АЗ - 11 пропущенных мячей в двух играх групповой стадии Лиги Европы. В Нидерландах соперник казахстанского клуба выиграл 6:0, а в Нур-Султане - 0:5. Провалом это можно считать хотя бы потому, что в предыдущие годы АЗ сталкивался с сопротивлением казахстанских команд - проигрывал "Актобе", терял очки в матче с "Шахтером", а в сезоне-2018/19 был выбит "Кайратом" из квалификации Лиги Европы.
Отметим, что "Астана" после поражения
в Бресте отправляется в Лигу Европы, где пойдет по Пути чемпионов - туда попадают вылетевшие из ЛЧ. Соперник чемпиона Казахстана станет известен 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.