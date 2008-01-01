Стойлов высказался о вылете "Астаны" из Лиги чемпионов

И назвал причины.

Станимир Стойлов. Фото: ФК "Астана"
Новости спорта Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 15:20
Бывший главный тренер "Астаны" и сборной Казахстана по футболу Станимир Стоилов прокомментировал вылет столичного клуба из Лиги чемпионов. Его слова приводит KazFootball.kz.

В первом квалификационном раунде ЛЧ "Астана" на выезде уступила "Динамо-Брест" со счетом 3:6 и завершила выступление в турнире. 

"Я еще год назад говорил, что если в "Астане" не будет перемен, ничего хорошего их не ждет. Я думаю, нужно вернуть тех руководителей, которые стояли у истоков клуба и сделали клуб узнаваемым в Европе", - сказал Стойлов.

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Отметим, что "Астана" впервые не смогла пройти белорусскую команду в еврокубках. Ранее клуб из Казахстана оба раза выбивал из турнира БАТЭ.

Теперь команда Михала Билека продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Соперник "Астаны" определится 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.
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Футбол Лига чемпионов
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Сегодня 15:20
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