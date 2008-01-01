Марадона отреагировал на победу "Динамо-Бреста" над "Астаной" в Лиге чемпионов

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона отреагировал на победу "Динамо-Бреста" над "Астаной" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.



Встреча команд прошла в Бресте и завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. Марадона в 2018 году занимал пост президента "Динамо-Брест".



"Безумный матч на "Брестском" заканчивается уверенной победой нашей команды!", - написал официальный Instagram клуба.



В комментарии пришел Марадона, который оставил эмодзи с аплодисментами. В ответ клуб поставил сердечки.







"Астана" впервые не смогла пройти белорусскую команду в еврокубках. Ранее клуб из Казахстана оба раза выбивал из турнира БАТЭ.



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Теперь команда Михала Билека продолжит выступление во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Соперник "Астаны" определится 31 августа в ходе жеребьевки, а сам матч пройдет 17 сентября.